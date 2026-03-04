Perché la vittoria di Per sempre sì di Sal Da Vinci a Sanremo non è la fine del mondo

Al Festival di Sanremo 2026, la canzone “Per sempre sì” di Sal Da Vinci ha conquistato il primo posto. La vittoria ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli addetti ai lavori, mentre i commenti si sono moltiplicati sui social media. La serata ha visto anche altre esibizioni e premi, in un contesto di grande attenzione mediatica.

La vittoria di Per sempre sì di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 non è uno scandalo né la fine del mondo, ma rappresneta il cambiamento dei tempi. Proviamo a spiegarvi perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Usano la voce di Sal Da Vinci per vendere anelli di Per sempre sì: l’inganno dopo la vittoria a SanremoÈ spuntato sui social un anello che sembra in tutto e per tutto simile a quello che Sal Da Vinci ha regalato ad alcune persone a Sanremo.

“Per sempre sì” di Sal Da Vinci a Sanremo 2026: significato, temi e perché è una dichiarazione d’amore “adulta”Sal Da Vinci porta a Sanremo 2026 “Per sempre sì”, un brano che suona come una promessa pronunciata a voce bassa, ma con la fermezza di chi non ha...

Sal Da Vinci - Per sempre sì (Official Video - Sanremo 2026)

Sal Da Vinci: «Voglio condividere la vittoria di Sanremo 2026 con Geolier, che viene dal popolo come me. Nonostante il mare in tempesta, ho sempre cercato di portare la nave ...Dalla promessa fatta a sé stesso ai 13 tentativi prima di Sanremo, Sal Da Vinci racconta la strada lunga mezzo secolo che lo ha portato alla vittoria: «Napoli ha sempre cantato». Ora l’Eurovision lo a ... vanityfair.it

Sal Da Vinci e la vittoria a Sanremo 2026 dopo la promessa per la malattia dei figli, smetto di cantareIl ricordo di quando il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci, stava per smettere di cantare dopo la malattia di suo figlio ... virgilio.it

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, “Per sempre sì” di Sal Da Vinci ha superato la gara trasformandosi in un vero caso musicale facebook

Sal Da Vinci, “Per sempre sì” domina le classifiche globali #news x.com