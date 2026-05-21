Perché Legambiente chiede di non uccidere le zanzare utilizzando insetticidi
Legambiente e l’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente (Isde) hanno inviato una lettera alla direzione di Ats Milano, invitando a evitare l’uso indiscriminato di insetticidi contro le zanzare. Nel documento, si sottolinea che le misure chimiche potrebbero avere effetti negativi sull’ambiente e sulla salute pubblica. La richiesta si inserisce in un dibattito aperto sulle strategie più efficaci e sostenibili per gestire la presenza di zanzare nella città.
Non utilizzare indiscriminatamente gli insetticidi per risolvere il problema delle zanzare a Milano. È questo, in sintesi, il senso della lettera congiunta inviata da Legambiente e Isde (associazione italiana medici per l’ambiente) inviata alla direzione di Ats Milano.Secondo gli ambientalisti e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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