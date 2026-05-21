Perché Legambiente chiede di non uccidere le zanzare utilizzando insetticidi

Legambiente e l’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente (Isde) hanno inviato una lettera alla direzione di Ats Milano, invitando a evitare l’uso indiscriminato di insetticidi contro le zanzare. Nel documento, si sottolinea che le misure chimiche potrebbero avere effetti negativi sull’ambiente e sulla salute pubblica. La richiesta si inserisce in un dibattito aperto sulle strategie più efficaci e sostenibili per gestire la presenza di zanzare nella città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui