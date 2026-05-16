Tre realtà in Lombardia hanno ricevuto le bandiere verdi di Legambiente, riconoscimento assegnato a iniziative che promuovono la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio. Tra queste, figura una cooperativa sociale di una città della regione, che si è distinta per il suo impegno in progetti legati all’ambiente e alla comunità. L’annuncio è stato pubblicato recentemente, con i dettagli delle attività premiate e le motivazioni ufficiali del riconoscimento.

Alla Lombardia tre bandiere verdi di Legambiente. A ricevere il premio la Cooperativa sociale iLvB di S. Pellegrino Terme (Bergamo); Resinelli Tourism Lab (Lecco) e il Comune di Chiuro, in provincia di Sondrio. Nel 2026 sono stati assegnati nel complesso 19 riconoscimento sull'arco alpino, in linea con il trend dello scorso anno. Ad accomunare le realtà premiate con la “ bandiera verde” è quella montagna dove le comunità montane generano "valore territoriale" puntando su sostenibilità e relazioni. È questo il filo rosso che caratterizza le realtà - tra associazioni, comuni, cooperative, enti universitari e cittadini - premiate oggi a. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bandiere verdi di Legambiente: 3 realtà premiate. Quali sono e perché

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