Rione Parco alberi e verde urbano | Legambiente Avellino chiede trasparenza manutenzione e prove di trazione

A Avellino, nel quartiere Rione Parco, si parla di un imminente abbattimento di alcuni grandi cedri, annunciato ufficialmente dalla Feder. Legambiente Avellino ha chiesto chiarimenti riguardo alla trasparenza del procedimento, alla manutenzione del verde urbano e alla sicurezza delle alberature, chiedendo anche di mostrare le prove di trazione degli alberi interessati. La discussione riguarda la gestione e la tutela del patrimonio arboreo nel quartiere.

La notizia dell’abbattimento imminente di alcuni importanti cedri nel quartiere Rione Parco di Avellino, annunciata in pompa magna dalla Feder.Casa, riaccende un tema che Legambiente Avellino segue con attenzione: il rapporto tra sicurezza, verde urbano e corretta gestione del patrimonio arboreo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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