Perché il Principe William è tifoso accanito dell’Aston Villa | Volevo una squadra di metà classifica
Il Principe William ha partecipato alle celebrazioni dopo la vittoria dell'Aston Villa in finale di Europa League, dimostrando la sua passione per il club di Birmingham. Da tempo il membro della famiglia reale si mostra tifoso convinto della squadra, spesso presente agli incontri e alle manifestazioni ufficiali. La sua preferenza per un club di metà classifica ha attirato l'attenzione di media e tifosi, che spesso ne hanno parlato come di un supporter fedele e coinvolto. La sua presenza alle ultime celebrazioni ha rafforzato il suo legame con la società.
Nella finale vinta dall'Aston Villa e nelle celebrazioni dell'Europa League protagonista è stato il Principe William, che da anni è un appassionato dei tifoso del club di Birmingham. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
William in lacrime per l’Aston Villa: il principe dimentica il protocollo e vive una notte da tifoso a IstanbulIl futuro re tra abbracci, occhi lucidi e festa con i tifosi dopo il trionfo in Europa League: “Villa fino alla morte” Per una sera non c’era il...
Principe William in versione tifoso, ha festeggiato con l’Aston Villa negli spogliatoiIeri l’Aston Villa ha conquistato la prima finale europea dopo 44 anni battendo il Nottingham Forest 4-0; ora dovrà affrontare il Friburgo in Europa...
Europa League, il principe William festeggia la vittoria dell'Aston Villa #SkySport #SkyUEL #EuropaLeague x.com
IL PRINCIPE WILLIAM CEDE UNA PARTE DEL DUCATO! Il principe William, principe di Galles, è anche Duca di Cornovaglia, uno dei ducati più ricchi del Regno Unito che genera per l’erede al trono una rendita supera regolarmente i 20 milioni di sterline an facebook
Il principe William venderà un quinto del ducato per costruire case e aiutare la natura reddit
Lacrime, balli e canti: il principe William allo stadio come non l'avevamo mai visto (chi sono i suoi amici?)Una banda di vecchi amici ha accompagnato l'erede al trono sugli spalti del match decisivo tra Friburgo e la sua squadra del cuore, che finalmente si è portata a casa un titolo europeo dopo 40 anni ... elle.com
Le lacrime del principe William per la vittoria dell'Aston Villa (e i festeggiamenti con gli amici d'infanzia)Il principe di Galles ha seguito la vittoria allo stadio di Istanbul, poi i festeggiamenti con amici della coppia dei principi di Galles. Oggi sarà nel suo ducato di Cornovaglia per vedere i progetti ... corriere.it