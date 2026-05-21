Perché il Principe William è tifoso accanito dell’Aston Villa | Volevo una squadra di metà classifica

Il Principe William ha partecipato alle celebrazioni dopo la vittoria dell'Aston Villa in finale di Europa League, dimostrando la sua passione per il club di Birmingham. Da tempo il membro della famiglia reale si mostra tifoso convinto della squadra, spesso presente agli incontri e alle manifestazioni ufficiali. La sua preferenza per un club di metà classifica ha attirato l'attenzione di media e tifosi, che spesso ne hanno parlato come di un supporter fedele e coinvolto. La sua presenza alle ultime celebrazioni ha rafforzato il suo legame con la società.

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