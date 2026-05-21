Perché il Como rischia una stangata in Europa | regole UEFA severe anche per i troppi stranieri

Il Como si trova coinvolto in un confronto con le normative UEFA, che prevedono regole restrittive sui giocatori stranieri. La squadra, attualmente in Europa League e con possibilità di qualificarsi alla Champions League, deve rispettare limiti specifici sui componenti della rosa provenienti da altri paesi. Queste regole sono applicate in modo rigoroso, e il mancato rispetto potrebbe comportare sanzioni o penalizzazioni. La situazione mette in evidenza come le norme UEFA possano influenzare le strategie delle squadre durante le competizioni continentali.

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