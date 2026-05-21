L'Europa sta vivendo un aumento delle temperature superiore alla media globale, portando a eventi climatici estremi e ondate di calore più frequenti. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il cambiamento climatico rappresenta un’emergenza sanitaria perché provoca un aumento delle malattie legate al caldo, la diffusione di malattie trasmesse da vettori e problemi di salute mentale legati a eventi climatici estremi. Le risorse sanitarie sono sotto pressione, e la popolazione più vulnerabile rischia di essere maggiormente colpita da queste conseguenze.

Per troppi anni il dibattito sul cambiamento climatico e sulla transizione energetica è stato ostaggio di una polarizzazione ideologica che ha distratto dalle vere priorità economiche e politiche. Eppure, negli ultimi anni, la guerra in Ucraina e la crisi delle forniture energetiche hanno fatto progressivamente comprendere con quanta facilità la dipendenza dai combustibili fossili possa trasformarsi in un boomerang di pressione politica ed economica. Perché la crisi climatica non riguarda più soltanto l’ambiente: investe direttamente la sicurezza energetica, la stabilità economica dei Paesi e, non ultimo, la salute pubblica. È da questa premessa che nascono le nuove raccomandazioni della Commissione paneuropea per il clima e la salute, promossa dall’ufficio europeo dell’OMS. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché il cambiamento climatico è un'emergenza sanitaria secondo l'OMS

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Una svolta epocale nella lotta ai cambiamenti climatici

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