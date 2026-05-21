Perché ho vinto io Dopo il GF Vip parla Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini ha annunciato di aver vinto la finale del Grande Fratello Vip 2026, battendo Antonella Elia in una sfida molto seguita. La vittoria è arrivata al termine di un'edizione caratterizzata da numerosi colpi di scena e confronti tra i concorrenti. Dopo la conclusione del reality, Mussolini ha commentato il risultato, senza fornire dettagli sulle dinamiche della competizione. La finale ha attirato l'attenzione di molti telespettatori e media, con un pubblico che ha seguito con interesse l'esito della gara.

Alessandra Mussolini si gode la vittoria al Grande Fratello Vip 2026 dopo una finale combattutissima contro Antonella Elia. L’ex parlamentare, protagonista di un percorso intenso e spesso sorprendente, ha raccontato a Il Mattino le emozioni vissute nella Casa e il motivo per cui, secondo lei, il pubblico l’ha premiata. “Sono entrata tra la diffidenza generale e i soliti “chi te lo fa fare”. E allora l’ho fatto apposta, mossa solo dalla voglia di divertirmi, di essere me stessa, e di fregarmene dei condizionamenti. E mi è piaciuto: mi sono sentita libera.” Una frase che riassume bene il suo approccio al reality: niente strategie costruite a tavolino, ma la scelta di mostrarsi senza filtri, anche nei momenti più fragili o più spiazzanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Che paura Antonella Elia al GF VIP, urla contro Alessandra Mussolini: parole tremende e minacce

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