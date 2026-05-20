Perché ha vinto Alessandra Mussolini GF Vip cosa si scopre dopo l’annuncio di Ilary Blasi

Da caffeinamagazine.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale del Grande Fratello Vip 2026 si è conclusa con la vittoria di Alessandra Mussolini, dopo settimane di dirette e confronti tra i concorrenti. L’evento ha attirato un grande interesse da parte del pubblico, che ha seguito con attenzione ogni fase del programma. Dopo l’annuncio, sono emersi dettagli sui momenti salienti della trasmissione e sui commenti dei telespettatori sui social media. La serata ha visto anche interventi e discussioni tra i partecipanti, creando un clima di suspence fino alla proclamazione del vincitore.

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La finale del Grande Fratello Vip 2026 ha chiuso una delle edizioni più seguite e commentate degli ultimi anni, riportando il reality al centro della conversazione televisiva e social. La conduzione di Ilary Blasi, affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ha accompagnato fino all’ultimo atto un percorso fatto di scontri, alleanze, confessioni e momenti di leggerezza. Il 19 maggio la Casa più spiata d’Italia ha spento definitivamente le luci su una stagione intensa, arrivata all’epilogo con gli ultimi inquilini ancora in gara: Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Raul Dumitras e Raimondo Todaro, quest’ultimo diventato finalista dopo aver superato Renato Biancardi al televoto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Grande fratello VIP - Alessandra Mussolini è la seconda finalista

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