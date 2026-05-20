Ho vinto io… Guardate Alessandra Mussolini parla dopo la finale GF Vip

Alessandra Mussolini ha rivolto un messaggio dopo la conclusione della finale del Grande Fratello Vip. Le due concorrenti che hanno avuto un ruolo centrale nell’ultima edizione sono state proprio Mussolini e Antonella Elia, che si sono affrontate nel ballottaggio finale. La Mussolini ha pronunciato alcune parole pubblicamente, mentre la Elia era presente tra il pubblico. La serata ha visto la conclusione di una stagione caratterizzata da diversi momenti di tensione tra i partecipanti.

Al ballottaggio finale sono arrivate proprio loro, le due concorrenti che più di tutte hanno segnato quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip: Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Due percorsi diversi, due caratteri fortissimi e una rivalità televisiva che, puntata dopo puntata, ha acceso la Casa e alimentato il dibattito fuori, soprattutto sui social. Nel corso della serata Antonella Elia ha anche avuto modo di incontrare Pietro Delle Piane, in uno dei momenti più attesi della finale. Poi, però, l’attenzione è tornata tutta sulla sfida conclusiva. A spegnere per ultime le luci della casa più spiata dagli italiani sono state proprio Alessandra e Antonella, protagoniste di un finale costruito sulla tensione, sull’emozione e sull’attesa del verdetto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Grande fratello VIP - Alessandra Mussolini è la seconda finalista

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