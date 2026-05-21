Perché Conte va via da Napoli dopo 2 anni | la spiegazione di Adani e la frecciata di Cassano su Allegri
Durante l’ultima puntata della trasmissione web Viva el Futbol, i commentatori Daniele Adani e Antonio Cassano hanno discusso del probabile addio di Antonio Conte al Napoli dopo due anni. L’attenzione si è concentrata sulle motivazioni di questa decisione e sulle possibili conseguenze, senza entrare in dettagli personali o ufficiali. Adani ha fornito una spiegazione sulla situazione, mentre Cassano ha rivolto una frecciatina nei confronti di un altro allenatore, senza ulteriori approfondimenti.
? In Sintesi Durante l’ultima puntata della trasmissione web Viva el Futbol, Daniele Adani e Antonio Cassano hanno analizzato l’imminente addio di Antonio Conte al Napoli. Rispondendo a una domanda sulla costante durata biennale dei cicli del tecnico salentino, Adani ha spiegato che Conte “spreme l’ambiente e non pianta radici”, creando un gruppo chiuso orientato esclusivamente al risultato immediato. Nel frattempo, il dibattito si è spostato sul casting di Aurelio De Laurentiis per il successore. Cassano ha bocciato duramente l’ipotesi Massimiliano Allegri, paragonando un suo eventuale arrivo al disastroso precedente di Rudi Garcia, prevedendo un esonero già a novembre. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
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