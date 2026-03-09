Dopo il derby vinto dal Milan, Daniele 'Lele' Adani ha commentato pubblicamente le parole di Allegri, criticandolo per le sue dichiarazioni. L’ex calciatore e attuale commentatore ha detto che le affermazioni di Allegri vanno contro l’evoluzione del calcio e della comunicazione moderna. La polemica è scoppiata sui social e sui media sportivi, alimentando il dibattito tra gli appassionati.

"Negli ultimi anni ha spesso vinto chi ha meritato e non la più forte. Il Milan di Stefano Pioli non era la più forte, ma ha meritato; il Napoli di Luciano Spalletti non era la più forte, ma col gioco lo ha dominato. Io credo che l'Inter sia la più forte e abbia mostrato in Italia, e sottolineo in Italia, di essere la più forte anche in virtù dell'espressione calcistica che ha mostra. La partita di stasera ha fatto schifo. Lautaro Martínez? Per molti appassionati e molti tifosi interisti non è un giocatore decisivo con le grandi. Si è visto stasera dove il reparto che è mancato di più è l'attacco. I due ragazzi arrivati quest'anno hanno fatto molto bene finora, ma giocare insieme al posto dei due titolari soprattutto Lautaro ha inciso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Adani polemico con Allegri dopo il derby: “Va contro l’evoluzione del calcio e della comunicazione”

