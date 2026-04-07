Cassano smonta Allegri dopo Napoli-Milan | Lo fanno passare da Nazionale ma è uno schifo

Dopo il match tra Napoli e Milan, l’ex calciatore ha criticato duramente l’allenatore del club rossonero, affermando che, nonostante venga considerato un tecnico di livello internazionale, il suo modo di gestire la squadra è deludente. Le sue parole sono state molto dirette e senza mezzi termini, riflettendo una posizione forte sulla prestazione della squadra e sulla gestione tecnica. La partita giocata nel giorno di Pasquetta ha rafforzato questa opinione.

L'ex calciatore pugliese si esprime in maniera molto schietta. Come sono andate le cose nel big match giocato nella serata di Pasquetta è solo la conferma della sua opinioni. E Adani rincara la dose: "Il Napoli aveva zero attaccanti e ha vinto, il Milan ne aveva 5 ma non ha fatto un tiro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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