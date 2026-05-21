Per questo mi chiamo | il docufilm sulla legalità nato tra i banchi dell' istituto comprensivo Polo 1 di Galatone
Un progetto scolastico sulla legalità si è evoluto in un docufilm intitolato “Per questo mi chiamo”, realizzato dagli studenti di un istituto comprensivo locale. Il film, ispirato al libro di Luigi Garlando “Per questo mi chiamo Giovanni”, sarà presentato il 25 maggio alle 18:30. L'iniziativa nasce tra i banchi di scuola e si è sviluppata nel tempo, diventando un prodotto che affronta temi legati alla legalità. La proiezione è prevista presso un luogo pubblico dedicato all’evento.
Nato tra i banchi di scuola come uno dei tanti progetti sulla legalità, è diventato molto di più. Si tratta del docufilm “Per questo mi chiamo” liberamente ispirato dal celebre e quasi omonimo libro di Luigi Garlando “Per questo mi chiamo Giovanni” e verrà presentato il 25 maggio alle 18 e 30. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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