Per questo mi chiamo | il docufilm sulla legalità nato tra i banchi dell' istituto comprensivo Polo 1 di Galatone

Un progetto scolastico sulla legalità si è evoluto in un docufilm intitolato “Per questo mi chiamo”, realizzato dagli studenti di un istituto comprensivo locale. Il film, ispirato al libro di Luigi Garlando “Per questo mi chiamo Giovanni”, sarà presentato il 25 maggio alle 18:30. L'iniziativa nasce tra i banchi di scuola e si è sviluppata nel tempo, diventando un prodotto che affronta temi legati alla legalità. La proiezione è prevista presso un luogo pubblico dedicato all’evento.

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