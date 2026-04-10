Ieri mattina, gli studenti delle prime e seconde classi della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato a un evento dedicato alla legalità e al rispetto delle regole. L’iniziativa si è svolta all’interno dell’Istituto “Falcetti” ed è mirata a sensibilizzare i giovani sui temi del bullismo e della presenza di gruppi di adolescenti coinvolti in comportamenti violenti. L’attività è durata circa tre minuti e ha coinvolto direttamente gli alunni, sottolineando l’importanza di un comportamento corretto.

Tempo di lettura: 3 minuti Una mattinata all’insegna della consapevolezza e del rispetto delle regole quella vissuta ieri (9 aprile 2026) dagli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “E. Falcetti”. L’Aula Magna della scuola ha ospitato un incontro fondamentale dedicato al contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo e alla prevenzione delle babygang, temi purtroppo sempre più attuali nelle cronache nazionali. Un dialogo aperto con l’Arma. A guidare la sessione formativa è stato il Maresciallo Carmine Savoia, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Apice. Con un linguaggio diretto ed empatico, il Maresciallo ha saputo catturare l’attenzione dei giovanissimi studenti, trasformando una lezione teorica in un confronto vivo e partecipato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Apice, legalità tra i banchi: l’Istituto “Falcetti” contro bullismo e babygang

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