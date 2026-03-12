Cultura della legalità i Carabinieri incontrano gli alunni dell' Istituto Comprensivo Guarini di Solofra

I Carabinieri hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Guarini” di Solofra per promuovere la cultura della legalità. L’iniziativa fa parte di un progetto di sensibilizzazione rivolto ai giovani, realizzato in collaborazione con l’associazione “Insieme si può” e l’attività artistica “Colorando”. L’obiettivo è coinvolgere gli studenti in eventi che favoriscano la diffusione di valori civici e sociali.

Il primo incontro nella Provincia avellinese si è tenuto presso l’Istituto Comprensivo “Francesco Guarini” di Solofra (AV), alla presenza del Presidente dell’Associazione “Insieme si può”, dei rappresentanti scolastici e del Comandante della locale Compagnia Carabinieri. È stato presentato e distribuito il libricino “Colorando” agli alunni delle classi prime e seconde che hanno dimostrato interesse e curiosità nel colorare le figure dei militari dell’Arma. La giornata rivolta ai valori della legalità e del rispetto delle norme si è conclusa con l’esposizione dei veicoli dell’Arma dei Carabinieri che hanno suscitato emozione e gioia per i bambini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

