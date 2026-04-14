Sconti bellezza | la caccia alle basi viso perfette per i matrimoni

Sephora ha avviato un evento di sconti dedicato alla bellezza, con promozioni fino al 20% su una vasta gamma di prodotti. L’offerta riguarda articoli per la cura della pelle, shampoo e prodotti per il trucco. L’iniziativa si svolge in negozio e online, consentendo ai clienti di approfittare delle riduzioni sui prodotti di bellezza. La promozione è attiva in tutto il territorio nazionale e durerà fino a una data da definirsi.

Il grande evento di risparmio dedicato alla bellezza presso Sephora è ufficialmente iniziato, offrendo la possibilità di ottenere sconti fino al 20% su tutto il catalogo, inclusi prodotti per la cura della pelle, lo shampoo e il make-up. La promozione resterà attiva fino al 20 aprile, ma le dinamiche di acquisto sono già frenetiche a causa dell’apertura odierna, martedì 14 aprile, riservata ai membri Insider con uno sconto del 10% e ai VIB con una riduzione del 15%. In questo momento, gli appassionati stanno puntando alle basi viso ideali per i matrimoni primaverili ed estivi, sfruttando il codice SPRINGSALE al momento del pagamento per vedere diminuire il totale nel carrello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sconti bellezza: la caccia alle basi viso perfette per i matrimoni Matrimoni estivi: abiti eleganti sotto i 100$ con sconti al 50%Le occasioni per sfoggiare un look impeccabile durante i matrimoni estivi in arrivo si moltiplicano, ma la ricerca dell’abito perfetto non deve... La crema viso notte dall’effetto anti age è l’elisir di bellezza per pelli mature da provareLa pelle si sa, ha bisogno di attenzioni e cure mirate, soprattutto quando l’età avanza e i segni del tempo si fanno più evidenti. [MULTI SUB] Rewrite the Villain WifeFullThe silent CEO found his voice just to call me sweetie