Il rapporto dell’Ispra sullo stato dell’ambiente in Italia mostra una situazione complessa, con aspetti positivi e criticità evidenti. Viene analizzata la qualità dell’aria, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità, con dati aggiornati al 2023. Il documento fornisce una panoramica dettagliata delle condizioni attuali e delle sfide da affrontare per migliorare l’equilibrio ecologico nel Paese.

La transizione ecologica non è più rinviabile. Il rapporto sullo stato dell’ambiente di Ispra fotografa un’Italia in miglioramento, ma ancora distante dai target europei. Emissioni in calo del 26,4% rispetto al 1990 e buoni risultati sull’economia circolare (20,8% di utilizzo dei materiali), ma restano criticità su trasporti, qualità dell’aria, consumo di suolo e biodiversità. Per centrare gli obiettivi 2030 servirà un’accelerazione su rinnovabili, efficienza energetica e tutela del capitale naturale. La lettura di Illomei “La trasformazione sostenibile non è più un’opzione, ma una condizione necessaria per garantire il futuro del nostro Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Lo stato dell’ambiente in Italia. Luci e ombre nel rapporto Ispra

