Per l' antimafia nella lista degli impresentabili | Piccini si ritira dalla corsa elettorale

Da ravennatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A pochi giorni dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, il centrodestra perde un candidato a Imola. Il ravennate Giuseppe Piccini, 44 anni, nato a Jesolo e poliziotto in servizio a Cesena, ha ritirato la propria candidatura nella lista di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Nicolas. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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