L' Antimafia inserisce Gentile nella lista degli impresentabili ma lui non ci sta | Metodo sovietico non accetto lettere scarlatte

Prima le polemiche sull'utilizzo del teatro Pirandello per l'incontro con Salvini (poi spostato a Porta di Ponte), adesso la Commissione antimafia che lo inserisce nella lista degli “impresentabili”. Sono ore di tensione quelle che sta vivendo Luigi Gentile, candidato sindaco ad Agrigento con Dc. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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