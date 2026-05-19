Elezioni l' Antimafia inserisce Gentile nella lista degli impresentabili ma lui non ci sta | Metodo sovietico non accetto lettere scarlatte

Una recente disputa ha coinvolto un politico inserito nella lista degli “impresentabili” dalla Commissione antimafia, che ha suscitato reazioni di diffidenza. La polemica si è accesa anche in seguito a polemiche sull’utilizzo di un teatro cittadino per un evento con un altro politico, poi spostato. L’interessato ha definito le accuse un “metodo sovietico” e ha rifiutato le “lettere scarlatte” che gli sono state rivolte, senza ulteriori commenti pubblici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui