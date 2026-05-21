“Il territorio lucchese è caratterizzato da una rara compostezza formale, dalle Mura rinascimentali alle colline circostanti. Il nome “Armonia” riflette l’intento architettonico di inserire l’opera nel parco fluviale del Serchio senza spezzarne la continuità visiva”. Le studentesse e gli studenti della 2ª BTGC dell’ISI “Pertini” si sono fermati ad osservare il nuovo ponte sul Serchio, realizzato dalla Provincia di Lucca: un’opera che si unisce al contesto circostante, senza stravolgerlo. Per questo nell’ambito del contest Nomina, un nome per il nuovo ponte, promosso proprio da Palazzo Ducale, hanno proposto “Ponte dell’Armonia”. “Il ponte -... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Per la 2a Btgc dell’Isi Pertini è “dell’Armonia“

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