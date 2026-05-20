L’allenatore dell’Inter U23 ha commentato la vittoria nel Trofeo dell’Armonia, un torneo amichevole tra le seconde squadre. Durante la sua analisi, ha ricordato che l’obiettivo principale della stagione era la salvezza, obiettivo che è stato raggiunto. Ha inoltre sottolineato che l’esperienza del torneo è stata positiva per la squadra, contribuendo alla crescita complessiva dei giovani calciatori. La vittoria nel torneo rappresenta un risultato importante nel percorso di sviluppo della squadra.

di Paolo Moramarco Vecchi, allenatore dell’Inter U23, commenta la vittoria del torneo amichevole tra le seconde squadre e analizzato la stagione conclusa. L’ Inter U23 ha conquistato la terza edizione del Trofeo dell’Armonia, torneo dedicato alle seconde squadre italiane svoltosi nei pressi di Perugia. Al termine della competizione, Stefano Vecchi, allenatore dei nerazzurri, ha tracciato un bilancio della stagione appena conclusa, sottolineando sia l’aspetto competitivo sia quello formativo del torneo. TROFEO DELL’ARMONIA – «Siamo contenti di aver partecipato e vinto questo torneo che ha sia un valore competitivo, ma che ha anche un significato aggregativo di condivisione di esperienze comuni con i ragazzi e gli staff delle altre squadre Under 23, quindi è stata una bella esperienza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Trofeo dell’Armonia, Vecchi celebra il trionfo dell’Inter U23: «Esperienza positiva, l’obiettivo stagionale era la salvezza»

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