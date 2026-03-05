All’Isi Pertini sbarca Free4You Docenti e studenti per la parità

A partire da oggi, all’Isi Pertini, sono disponibili nelle toilette femminili delle box di assorbenti gratuiti per le studentesse. La scuola ha deciso di mettere a disposizione questi prodotti per garantire maggiore comodità e rispetto delle esigenze delle giovani. La distribuzione avviene all’interno dell’istituto, coinvolgendo docenti e studenti nel progetto denominato “Free4You”.

Da oggi, nella scuola ISI S. Pertini, le studentesse potranno trovare nei bagni femminili delle box di assorbenti gratuiti. La novità è il frutto del progetto "Free4you" promosso dell'Istituto e realizzato da un gruppo di studenti per sensibilizzare tutta la popolazione scolastica sul tema delle differenze di genere e combattere i tabù che ancora ruotano attorno al tema del ciclo mestruale. Il progetto, avviato a inizio anno, ha coinvolto direttamente gli studenti che hanno realizzato i dispenser di assorbenti con stampanti 3D. La sezione soci Coop di Lucca ha sostenuto attivamente il progetto, donando una fornitura di assorbenti pari a 8.200 pezzi.