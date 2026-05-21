Durante la finale del Grande Fratello Vip 2026, la conduttrice ha indossato un completo total black, con uno chignon basso e lucido e un trucco che mette in risalto gli occhi. La presentatrice ha scelto un outfit scenografico ed elegante, che si è abbinato a un trucco e acconciatura curati nei dettagli. La sua apparizione ha attirato l’attenzione sia sul piano stilistico che per l’insieme dell’insieme dell’immagine curata.

I lary Blasi ha guidato la finale del Grande Fratello Vip 2026 con un look scenografico ed elegante, sia nell’abito che in trucco & capelli. La conduttrice ha scelto di chiudere il programma in total black formato da un completo blazer più gonna in pizzo, firmato Ofutopia. Il dettaglio di stile? Il beauty look a focus chignon tirato, lucido, che la sua hairstylist di fiducia sveòlòa su Instagram, Lo stile di Ilary Blasi. guarda le foto Il beauty look di Ilary Blasi: chignon sleek e incarnato glow. Il beauty look di Ilary è stato curato da Alessia Solidani, chhe ha puntato su capelli e make up pensati per mettere in risalto i lineamenti del volto in modo pulito e naturale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per chiudere in bellezza, la conduttrice ha scelto un look total black, uno chignon basso e lucido e un make up con focus sugli occhi

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