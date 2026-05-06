Nelle sale del Quirinale, il Presidente della Repubblica ha incontrato i candidati ai 71esimi David di Donatello. Tra loro, la top model e co-conduttrice della cerimonia ha scelto un completo total black di un designer emergente. L’appuntamento ha visto la partecipazione di vari attori e professionisti del settore cinematografico, in vista della premiazione in programma nei prossimi giorni.

N elle sale del Palazzo del Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto i candidati ai 71esimi David di Donatello. Un appuntamento importante, che ogni anno celebra il valore culturale del cinema italiano. Tra i presenti, Bianca Balti, conduttrice dei David insieme a Flavio Insinna, ha saputo distinguersi con un look elegante e sospeso tra rigore formale e manierismo. Nessun eccesso, ma un gioco elegante tra volumi e architetture. Bianca Balt: i look più belli di ieri e di oggi. guarda le foto Il total black di Bianca Balti per Mattarella. Per l’occasione, la top model ha scelto un ensemble total black firmato Institution by Galib Gassanoff, marchio giovane ma già sotto i riflettori internazionali.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per l’incontro con Sergio Mattarella, in vista dei David di Donatello, la top model e co-conduttrice della cerimonia punta su un total black di un designer emergente

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