In occasione del funerale del giornalista e scrittore Fernando Ónega Letizia di Spagna ha scelto un total black dal rigore impeccabile

Durante il funerale del giornalista e scrittore Fernando Ónega, Letizia di Spagna ha indossato un completo total black, caratterizzato da linee pulite e senza dettagli appariscenti. La scelta di abbigliamento ha rispecchiato la severità dell’occasione, mantenendo un aspetto raffinato e discreto. La regina ha così optato per un outfit che trasmetteva rispetto e compostezza, senza rinunciare all’eleganza.

, espressione di quell'eleganza sobria che da anni definisce il suo stile. Per la cerimonia di commiato, la regina ha scelto una silhouette rigorosa e impeccabilmente sartoriale, costruita attorno a un tailleur firmato Sportmax. La giacca doppiopetto definisce la figura con linee pulite, mentre i pantaloni sartoriali, morbidi e proporzionati sulla caviglia, introducono una nota di movimento calibrato. A completare il look, accessori scelti con precisione: ai piedi, mocassini con tacco firmati Massimo Dutti, capaci di unire formalità e comfort con discreta raffinatezza.