Errore Inps sulle pensioni | addizionali trattenute ma non nella CU coinvolti 270mila pensionati

Un problema emerso recentemente riguarda circa 270.000 pensionati, coinvolti da un errore dell’Inps. In alcuni casi, le addizionali comunali sono state trattenute correttamente sulle pensioni, ma successivamente non sono state indicate nella Certificazione unica, documento necessario per la dichiarazione dei redditi. Questa svista ha causato disagi ai pensionati che si sono trovati a dover gestire una situazione imprevista nella compilazione della dichiarazione fiscale. La questione ha attirato l’attenzione di coloro che si occupano di previdenza e fiscalità.

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