Errore Inps sulle pensioni | addizionali trattenute ma non nella CU coinvolti 270mila pensionati
Un problema emerso recentemente riguarda circa 270.000 pensionati, coinvolti da un errore dell’Inps. In alcuni casi, le addizionali comunali sono state trattenute correttamente sulle pensioni, ma successivamente non sono state indicate nella Certificazione unica, documento necessario per la dichiarazione dei redditi. Questa svista ha causato disagi ai pensionati che si sono trovati a dover gestire una situazione imprevista nella compilazione della dichiarazione fiscale. La questione ha attirato l’attenzione di coloro che si occupano di previdenza e fiscalità.
Nuovo errore dell’Inps che ha prima trattenuto le addizionali comunali ai pensionati, eppoi “dimenticato” di riportarlo nella Certificazione unica necessaria per compilare la dichiarazione dei redditi. Sono circa 270mila i pensionati coivolti, per la gran parte sono coinvolti gli eredi perché i pensionati nel frattempo sono deceduti, L’ammontare degli importi secondo l’Istituto nazionale di previdenza è in media inferiore a 12 euro. L’Inps fa sapere di aver provveduto all’aggiornamento delle Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle Entrate, che sta ora procedendo all’adeguamento delle dichiarazioni precompilate destinate ai contribuenti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
PENSIONI GIUGNO 2026: Cedolino con Rimborsi e Trattenute! Controlla Subito se Sei Coinvolto
Sullo stesso argomento
Pensioni marzo 2025, detrazione applicata per errore dall’INPS: 15mila pensionati devono restituire fino a mille euro con rate progressiveNel marzo 2025 circa quindicimila pensionati hanno ricevuto un importo mensile superiore a quello spettante, con un eccesso medio di quasi mille euro...
Pensioni di aprile: cosa cambia tra accrediti, trattenute e recuperi InpsLa fine di marzo riporta al centro dell’attenzione il tema delle pensioni, ma questa volta il punto non è soltanto la data dell’accredito.
Pensioni di vecchiaia: in arrivo ricalcoli e arretrati L’INPS ha avviato una correzione su alcuni trattamenti pensionistici che erano stati ridotti per errore. Previsti ricalcoli automatici e pagamento degli arretrati per i pensionati coinvolti. Nell’articolo spieghiam - Facebook facebook
Sai entro quanto tempo l’INPS deve rispondere alle tue richieste? Scopri i tempi previsti per pensioni, NASpI, invalidità e cosa fare se l’ente non rispetta le scadenze. Difendi i tuoi diritti, evita errori e ritardi! #INPS #diritticivili 2lnk.io/Sxt9k x.com
Inps, nuovo errore: 270mila pensionati coinvoltiErrore nelle Cu Inps: addizionale comunale non indicata per 270mila pensionati, aggiornamenti in corso anche per i contribuenti deceduti ... catania.liveuniversity.it
Doppio pasticcio Inps: dopo la Naspi, tocca alle pensioni, tra addizionali dimenticate e addendi da restituireDopo l’errore su Naspi e cassa integrazione, un nuovo pasticcio informatico colpisce le CU degli assegni previdenziali. L’addizionale comunale trattenuta ma non dichiarata. Il nodo degli eredi ... orizzontescuola.it