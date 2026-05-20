Inps errore nelle Cu 2026 per 270mila pensionati | cosa fare ora con il 730

L'Inps ha segnalato un errore nelle Certificazioni Uniche 2026 che coinvolge circa 270.000 pensionati. Questa problematica si aggiunge a un precedente episodio che aveva interessato circa due milioni di percettori di Naspi, cassa integrazione e altre indennità. Attualmente, sono in corso verifiche e si stanno indicando le procedure da seguire per chi si trova in questa situazione, in particolare per coloro che devono presentare il modello 730.

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Ancora problemi per l’Inps sul fronte delle Certificazioni Uniche 2026. Dopo il caso che ha coinvolto circa due milioni di percettori di Naspi, cassa integrazione e altre indennità, emerge un nuovo errore che riguarda questa volta i pensionati. In circa 270mila Cu, infatti, l’Istituto ha omesso l’indicazione dell’ addizionale comunale. Si tratta di una voce fiscale trattenuta mensilmente sugli assegni pensionistici, ma non riportata nei documenti usati per la dichiarazione dei redditi. L’Istituto ha fatto sapere di aver aggiornato le Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle Entrate, la quale sta provvedendo a integrare i dati nelle dichiarazioni precompilate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Inps, errore nelle Cu 2026 per 270mila pensionati: cosa fare ora con il 730 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inps: 270mila pensionati con la certificazione sbagliata Sullo stesso argomento Errore Inps sulle pensioni: addizionali trattenute ma non nella CU, coinvolti 270mila pensionatiNuovo errore dell’Inps che ha prima trattenuto le addizionali comunali ai pensionati, eppoi “dimenticato” di riportarlo nella Certificazione unica... Falla INPS: 270mila pensionati e problemi con i dati dei deceduti? Punti chiave Come possono le addizionali trattenute non risultare nelle certificazioni ufficiali? Chi sono i beneficiari che rischiano il blocco... Nuovo errore INPS nelle CU 2026: migliaia di pensionati rischiano cartelle dal Fisco per l’addizionale comunale mancante. Verifica subito la tua CU aggiornata sul portale INPS per evitare problemi col 730! #INPS #Pensionati #Fisco 2lnk.io/JGZhv x.com Errore Inps sulle pensioni: addizionali trattenute ma non nella CU, coinvolti 270mila pensionatiL’ammontare degli importi secondo l’Istituto nazionale di previdenza è in media inferiore a 12 euro. L’Agenzia delle Entrate sta procedendo all’adeguamento delle dichiarazioni precompilate ... ilsole24ore.com Inps, nuovo errore: 270mila pensionati coinvoltiErrore nelle Cu Inps: addizionale comunale non indicata per 270mila pensionati, aggiornamenti in corso anche per i contribuenti deceduti ... catania.liveuniversity.it