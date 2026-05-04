Giochiamo A Crescere | al via a Taurianova il Festival dell’Infanzia

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, a Taurianova si svolge il Festival dell’Infanzia intitolato “Giochiamo A Crescere”. L’evento è parte del progetto GAC, scelto dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e promosso dall’organizzazione “Con i Bambini”. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e prevede diverse attività pensate per bambini e famiglie.

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio prende vita a Taurianova il Festival dell’Infanzia “Giochiamo A Crescere” GAC, nell’ambito del progetto Giochiamo a crescere, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’evento è dedicato a bambini.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Festival Rodari, al centro l'infanzia e i giovani: le immagini dell'eventoSi è tenuto per il terzo anno il Festival dedicato a Gianni Rodari e alla sua poetica educativa, un progetto che il Comune di Forlì ha scelto di... Scuole dell'infanzia: prorogato al 21 febbraio il termine per l'iscrizioneIl Ministero dell’istruzione e del merito ha disposto la proroga a livello nazionale della procedura dedicata alle iscrizioni per la scuola... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Al via a Taurianova il Festival dell’Infanzia Giochiamo a crescere; Fine settimana con i bambini: dal 24 al 26 aprile; Frosinone, i nuovi giochi per bambini nei parchi. I primi montati nella piazza dello Scalo; Atletica, Jacobs in gara al meeting di Savona: Obiettivo Giochi 2028. Al via a Taurianova il Festival dell’Infanzia ‘Giochiamo a crescere’Il programma propone percorsi sensoriali, body percussion, laboratori artistici con materiali naturali, esperienze di educazione alimentare e momenti di lettura inclusiva ... citynow.it Non è successo niente… finché non giochiamo noi. - facebook.com facebook