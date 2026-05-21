Due tennisti italiani hanno ottenuto l’ingresso nel main draw di uno Slam per la prima volta. Durante le qualificazioni, il numero di italiani qualificati tra gli uomini è salito a nove. Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale a Roma, il giocatore pugliese ha vinto il derby finale contro un avversario del suo stesso paese. Questa vittoria permette ai due atleti di partecipare alla fase principale del torneo più importante del calendario tennistico.

Due storiche prime volte per il tennis azzurro a Parigi. Al Roland Garros debutteranno in un main draw a livello Slam Andrea Pellegrino e Federico Cinà, bravi a passare indenni l'ultimo turno di qualificazione. Pellegrino, dopo il derby perso a Roma (contro Sinner, dopo aver estromesso Tiafoe) ne vince ora uno a Parigi, battendo Marco Cecchinato, semifinalista nella storica edizione 2018. È finita 7-6 (5) 6-2 per Pellegrino che può così regalarsi un'altra bella avventura in un big title, dopo l'indimenticabile settimana di Roma. Match spigoloso specialmente nel primo parziale durato oltre un'ora: il pugliese cancella due set point e va sotto nel tie break, prima di rimettersi in carreggiata e chiudere lasciando l'avversario a 5. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pellegrino e Cinà conquistano un posto nel main draw: per loro prima volta in uno Slam

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano Cortina 2026: Sci acrobatico, Flora Tabanelli vola e conquista il bronzo

Sullo stesso argomento

A Parigi è già tempo di derby: Cecchinato-Pellegrino per un posto nel main drawQualificazioni Roland Garros: Marco Cecchinato e Andrea Pellegrino si sfidano sulla terra rossa francese per un posto nel tabellone principale.

Roland Garros 2026, Pellegrino batte Cecchinato e si qualifica per il main drawAndrea Pellegrino vince il derby azzurro contro Marco Cecchinato e si qualifica per il tabellone principale del Roland Garros 2026.

Qualificazioni Roland Garros - Pellegrino e Cinà conquistano il main drawIl primo a scendere in campo è stato Pellegrino. Il nativo di Bisceglie si è aggiudicato il derby con Marco Cecchinato, semifinalista a Parigi nel 2018, con il punteggio di 7-6( 5) , 6-2. Il 29enne ha ... tennisworlditalia.com

Pellegrino e Cinà conquistano un posto nel main draw: per loro prima volta in uno SlamQualificazioni: salgono a 9 gli italiani fra gli uomini. Dopo gli ottavi a Roma il pugliese batte nel derby finale Cecchinato. Il siciliano supera Galarneau in rimonta ... msn.com