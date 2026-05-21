Pellegrino 83enne derubato sulla via Francigena | c' è un lieto fine

Un uomo di 83 anni è stato vittima di un furto lungo la via Francigena, dove gli è stata rubata una catenina d’oro con una medaglietta. L’episodio si è verificato recentemente, ma non ci sono state gravi conseguenze fisiche per l’anziano. La polizia ha avviato le indagini per identificare l’autore del furto. Dopo aver sporto denuncia, l’uomo ha ricevuto assistenza e si è conclusa con un esito positivo.

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