Pellegrino 83enne derubato sulla via Francigena | c' è un lieto fine
Un uomo di 83 anni è stato vittima di un furto lungo la via Francigena, dove gli è stata rubata una catenina d’oro con una medaglietta. L’episodio si è verificato recentemente, ma non ci sono state gravi conseguenze fisiche per l’anziano. La polizia ha avviato le indagini per identificare l’autore del furto. Dopo aver sporto denuncia, l’uomo ha ricevuto assistenza e si è conclusa con un esito positivo.
A Cerignola (Foggia), Adriano, un pellegrino di 83 anni partito dal Trentino per percorrere la via Francigena a piedi, è stato derubato di una catenina d'oro, alla quale erano agganciate una medaglietta con il nome della sua defunta moglie, Elena, e la fede nuziale di quest'ultima. A raccontare il fatto è stata la Pro Loco Cerignola Aps sulla propria pagina Facebook, la stessa che ha poi aggiornato gli utenti con una buona notizia: la polizia di Cerignola ha ritrovato la collanina e la medaglia; la fede non è stata ancora recuperata, ma ci sarebbero buone speranze che venga ritrovata a breve., "Stamattina (il 18 maggio mattina, ndr), Adriano è arrivato a Cerignola, si è fermato al Duomo per ammirarlo da una panchina e lì è stato raggiunto da un ragazzo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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