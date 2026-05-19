Pellegrino 83enne derubato della fede della moglie a Cerignola il figlio | Amore porta amore

A 83 anni, con lo zaino in spalla e la fede nella sua camminata, Adriano stava percorrendo la via Francigena a piedi, dal Trentino verso sud. Si è fermato su una panchina in piazza Duomo, a Cerignola, quando un giovane sulla trentina gli si è avvicinato chiedendogli dei soldi. Poi gli ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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