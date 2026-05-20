Vedovo 83enne trentino percorre la via Francigena a piedi | derubato a Cerignola Pro Loco | vergogna L' anziano | non è colpa del paese concentriamoci sul bello

Un uomo di 83 anni, originario del Trentino, sta attraversando a piedi la via Francigena. Durante il percorso, è stato vittima di un furto a Cerignola. La Pro Loco della città ha commentato l’accaduto definendolo una vergogna. L’anziano ha dichiarato che non è colpa del paese e ha chiesto di concentrarsi sugli aspetti positivi del viaggio. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e tra gli abitanti locali.

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Scritto da Pro Loco Cerignola: VERGOGNA!!! In foto vedete Adriano, 83 anni, vedovo, che dal Trentino sta percorrendo la via Francigena a piedi. Un pellegrino più che coraggioso se alla sua venerabile età sceglie di sfidare fatica e maltempo per seguire un sogno e un ideale di bellezza e libertà, oltre che di fede. Stamattina Adriano è arrivato a Cerignola, si è fermato al Duomo per ammirarlo da una panchina e lì è stato raggiunto da un ragazzo. Cerignolano (ve lo specifico prima che cominciate a puntare il dito contro gli immigrati), circa 30 anni, con la barba e la sigaretta accesa. Questo tizio prima gli ha chiesto dei soldi, poi ha strappato dal collo di Adriano la sua catenina d’oro. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Vedovo 83enne trentino percorre la via Francigena a piedi: derubato a Cerignola Pro Loco: vergogna. L'anziano: non è colpa del paese, concentriamoci sul bello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pellegrino 83enne derubato della fede della moglie a Cerignola, il figlio: "Amore porta amore"A 83 anni, con lo zaino in spalla e la fede nella sua camminata, Adriano stava percorrendo la via Francigena a piedi, dal Trentino verso sud. Traghetto, lunghe code. Un mezzo in riparazione: "Attivo entro fine mese". Pro loco: "Una vergogna"La coda si è formata nel tardo pomeriggio: da Porto Corsini una lunga fila di auto attendeva il passaggio verso Marina di Ravenna. Pellegrino 83enne percorre la Via Francigena, ma a Cerignola gli rubano collanina e fede della moglie morta: ritrovata la catenina. Si cerca la fedeLa disavventura di Adriano si conclude positivamente. Recuperata la catenina con la medaglia, ma è ancora da ritrovare la fede della moglie ... lagazzettadelmezzogiorno.it Home // Cerignola // Cerignola, pellegrino di 83 anni derubato davanti al Duomo: appello per ritrovare fede e catenina. Ricordo di mia moglieCerignola, pellegrino di 83 anni derubato davanti al Duomo: appello per ritrovare fede e catenina. Ricordo di mia moglie ... statoquotidiano.it