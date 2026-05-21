Pellegrini | Un periodaccio tra salute della bimba e senso di colpa

Federica ha affrontato un periodo complicato a causa delle recenti difficoltà legate alla salute della sua bambina e ai sentimenti di colpa che prova. Le crisi di gelosia della primogenita sono diventate frequenti, e le notti sono risultate particolarmente difficili da gestire. La situazione ha portato a un clima di tensione in famiglia, mentre lei cerca di trovare un equilibrio tra le esigenze della nuova arrivata e il benessere della maggiore. La gestione di questi momenti resta complessa per la donna.

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? Domande chiave Come sta gestendo Federica le crisi di gelosia della primogenita?. Perché la nuova bambina rende le notti così difficili?. Cosa ha cambiato la seconda maternità nel rapporto con Matilde?. Come si confronta l'atleta con il nuovo senso di colpa?.? In Breve Problemi di salute della neonata Rachele causano frequenti risvegli notturni alla famiglia.. La primogenita Matilde, di 2 anni, manifesta forti crisi di gelosia.. Il compagno Matteo Giunta convive con la campionata dal 2017.. La gestione dei due figli risulta più impegnativa di ogni competizione olimpica.. Federica Pellegrini ha condiviso con i suoi follower un video selfie in cui descrive un momento di forte difficoltà personale, definendo un periodo particolarmente complicato dopo la nascita della seconda figlia, Rachele, avvenuta circa un mese fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pellegrini: “Un periodaccio”, tra salute della bimba e senso di colpa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Federica Pellegrini, lo sfogo sulla seconda maternità: “È un periodaccio…” Leggi anche: Federica Pellegrini, le confessioni sulla seconda maternità: “Un periodaccio” Federica Pellegrini, lo sfogo sulla seconda maternità: È un periodaccio...È un periodaccio per Federica Pellegrini. La campionessa olimpica, diventata mamma della sua seconda figlia da pochi mesi, sta affrontando alcune difficoltà tra la gelosia della primogenita Matilde ... adnkronos.com Federica Pellegrini, le confessioni sulla seconda maternità: Un periodaccioDa poco mamma per la seconda volta, Federica Pellegrini ha parlato delle difficoltà collegate alla seconda maternità ... dilei.it