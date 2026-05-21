Carlo Pellegatti ha dichiarato che Giorgio Furlani non farà più parte della società che gestisce il club di calcio. Secondo quanto riferito, potrebbe essere annunciata una decisione ufficiale entro una data precisa, anche se non ancora comunicata. La notizia riguarda un cambiamento importante nella dirigenza della squadra, che potrebbe avere ripercussioni sulla gestione futura. Furlani, che fino a ora ricopriva un ruolo di rilievo, sembrerebbe essere stato sollevato dall’incarico.

Domenica sera contro il Cagliari si decide il prossimo futuro del Milan: i rossoneri potrebbero cambiare molto, con la possibile qualificazione alla prossima edizione della Champions League che può spostare molto. Giocare la massima competizione europea vale circa 100 milioni di euro, come detto da Massimiliano Allegri. Per l'allenatore livornese ci sarebbe il rinnovo garantito da 6 milioni di euro fino al 2028. Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del futuro dell'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani. Ecco le sue parole da 'YouTube'. "Furlani è fuori, sarebbe una clamorosissima sorpresa se non ci fosse presto l'annuncio, ci sono più di alcune voci. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Furlani è fuori”, possibile data per l’annuncio: ecco i dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

[RINNOVO MAIGNAN] MAXI OFFERTA PER IL FRANCESE!! || News Milan

Sullo stesso argomento

Pellegatti: “Fonti mi danno Furlani fuori”, ecco il punto su Allegri e IbrahimovicLa partita contro il Cagliari può decidere tutto il futuro del Milan: i rossoneri potrebbero cambiare molto, ma la qualificazione in Champions League...

Pellegatti sicuro: “Furlani secondo me è fuori. Spero in un ritorno per il Milan”Continuano le voci sul futuro del Milan: importanti novità anche nella mattina di oggi, con Furlani e Ibrahimovic che potrebbero fare un passo...

#Pellegatti sicuro: #Furlani secondo me è fuori. Spero in un ritorno per il #Milan #SempreMilan x.com

Intervista esclusiva a Carlo Pellegatti: Milan, situazione societaria in divenire. Napoli-Sarri: è fatta. Inter: Chivu bravo, ma la differenza l'ha fatta la societàIl celebre giornalista e telecronista Carlo Pellegatti ha risposto alle nostre domande sulle principali squadre di Serie A. news.superscommesse.it

Furlani e il Milan possono separarsi, Pellegatti sicuro: Secondo me è fuori! Mi dicono che Ibra…Furlani e il Milan possono separarsi, Pellegatti sicuro: Secondo me è fuori! Mi dicono che Ibra…. Segui le ultimissime Furlani e il Milan potrebbero separarsi a fine stagione. Carlo Pellegatti lo ha ... msn.com