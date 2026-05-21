Pellegatti | Fonti mi danno Furlani fuori ecco il punto su Allegri e Ibrahimovic
Durante una trasmissione, un noto commentatore ha riferito che alcune fonti indicano l’uscita di Furlani dalla società. Nel frattempo, si discute anche di Allegri e Ibrahimovic, senza conferme ufficiali. La notizia ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che attendono eventuali comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte. Nessuna dichiarazione formale è ancora stata rilasciata, e la situazione rimane da monitorare con attenzione.
La partita contro il Cagliari può decidere tutto il futuro del Milan: i rossoneri potrebbero cambiare molto, ma la qualificazione in Champions League resta fondamentale. Giocare la massima competizione europea sposta circa 100 milioni di euro, come detto da Massimiliano Allegri. Lo stesso allenatore livornese avrebbe garantito un rinnovo da 6 milioni di euro fino al 2028. Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato proprio del futuro dell'organigramma del Milan, compresa la posizione di Furlani e Ibrahimovic. Ecco le sue parole da 'YouTube'. "Sarei molto sorpreso di vedere Furlani anche il prossimo anno come amministratore delegato del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Milan, Pellegatti svela: “Non credo che Allegri farà un altro anno con Furlani. Ecco chi potrebbe sostituirlo”Il finale di stagione del Milan è diventato improvvisamente decisivo non solo per la corsa Champions, ma anche per il futuro di Massimiliano Allegri.