Carlo Pellegatti ha commentato la situazione societaria del Milan, affermando che secondo lui Giorgio Furlani potrebbe lasciare il ruolo attuale. Ha anche menzionato la possibilità di un ritorno di un precedente dirigente, senza fornire dettagli sui tempi o le modalità. La sua opinione si basa su informazioni non ufficiali e non confermate, e non sono state divulgate altre indiscrezioni sulla questione. Nessun altro nome o fatto specifico è stato citato nel suo intervento.

Continuano le voci sul futuro del Milan: importanti novità anche nella mattina di oggi, con Furlani e Ibrahimovic che potrebbero fare un passo indietro rispetto al loro peso nel mondo rossonero. Su questo argomento si è concentrato anche l'ultimo video su 'YouTube' del giornalista Carlo Pellegatti, che ha parlato degli incroci futuri dell'organigramma del Milan. Citato anche Adriano Galliani. Ecco l'estratto. "Io spero che il futuro organigramma del Milan veda Galliani. Sarei sorpreso se Furlani fosse ancora al suo posto: ho tante voci che mi dicono che possa uscire, che sia di sua spontanea volontà o per un esonero. A me risulta così, secondo me Furlani è fuori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti sicuro: “Furlani secondo me è fuori. Spero in un ritorno per il Milan”

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