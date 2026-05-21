Pedullà sul futuro di Allegri | Il Napoli aspetta ma il volere di Cardinale può decidere tutto
Secondo quanto riportato, il futuro dell’allenatore è ancora incerto, con il Napoli che aspetta una decisione. La volontà del presidente del club può influenzare significativamente la situazione. Nel frattempo, il Milan si prepara a una partita importante contro il Cagliari, che potrebbe valere circa 100 milioni di euro. Alfredo Pedullà ha fornito aggiornamenti sulla posizione della società e sulle possibili scelte per la panchina, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti.
Manca una sola partita alla fine della stagione e il Milan si gioca ancora la matematica certezza di giocare la prossima edizione della Champions League. I rossoneri devono vincere contro il Cagliari senza pensare ai risultati delle altre. Il destino di Massimiliano Allegri potrebbe dipendere proprio da questa ultima partita, visto che sposterebbe molto a livello economico: premi UEFA e ricavi, Allegri ha parlato di 100 milioni di euro. A parlare del possibile walzer allenatori in Serie A ci ha pensato il giornalista Alfredo Pedullà con un post sul social X. Ecco le ultime sul mercato delle panchine italiane. "Sarri sondato dal Fenerbahce, ma ormai è tardi". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Pedullà: L'Inter sta lavorando in modo molto concreto su tutti i reparti, soprattutto sulla difesa. Se prendessero Muharemovic e Solet (Acerbi e Darmian andranno via, de Vrij è in bilico), per me farebbero dei colpi straordinari per il presente e per il futuro. facebook
Pedullà: Per il futuro di #Conte aspettiamo l’incontro con De Laurentiis: che io sappia il presidente azzurro non è così soddisfatto dell’annata. Il primo nome in caso di separazione, come detto qualche settimana fa è quello di Sarri x.com
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