Pedullà sul futuro di Allegri | Il Napoli aspetta ma il volere di Cardinale può decidere tutto

Secondo quanto riportato, il futuro dell’allenatore è ancora incerto, con il Napoli che aspetta una decisione. La volontà del presidente del club può influenzare significativamente la situazione. Nel frattempo, il Milan si prepara a una partita importante contro il Cagliari, che potrebbe valere circa 100 milioni di euro. Alfredo Pedullà ha fornito aggiornamenti sulla posizione della società e sulle possibili scelte per la panchina, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti.

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