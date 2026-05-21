Pedullà sul futuro di Allegri | Il Napoli aspetta ma il volere di Cardinale può decidere tutto

Da pianetamilan.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riportato, il futuro dell’allenatore è ancora incerto, con il Napoli che aspetta una decisione. La volontà del presidente del club può influenzare significativamente la situazione. Nel frattempo, il Milan si prepara a una partita importante contro il Cagliari, che potrebbe valere circa 100 milioni di euro. Alfredo Pedullà ha fornito aggiornamenti sulla posizione della società e sulle possibili scelte per la panchina, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Manca una sola partita alla fine della stagione e il Milan si gioca ancora la matematica certezza di giocare la prossima edizione della Champions League. I rossoneri devono vincere contro il Cagliari senza pensare ai risultati delle altre. Il destino di Massimiliano Allegri potrebbe dipendere proprio da questa ultima partita, visto che sposterebbe molto a livello economico: premi UEFA e ricavi, Allegri ha parlato di 100 milioni di euro. A parlare del possibile walzer allenatori in Serie A ci ha pensato il giornalista Alfredo Pedullà con un post sul social X. Ecco le ultime sul mercato delle panchine italiane. "Sarri sondato dal Fenerbahce, ma ormai è tardi". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pedull224 sul futuro di allegri il napoli aspetta ma il volere di cardinale pu242 decidere tutto
© Pianetamilan.it - Pedullà sul futuro di Allegri: “Il Napoli aspetta”, ma il volere di Cardinale può decidere tutto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Milan, Pedullà avverte: “Allegri? Può succedere di tutto. Attenzione al Napoli”, possibile intreccio con ConteUno dei temi che continua a tenere banco in casa Milan riguarda il futuro di Allegri.

Leggi anche: Milan in ritiro prima del Cagliari: la mossa dello spogliatoio che può decidere il futuro di Allegri

pedullà sul futuro diPedullà rivela: Contatto diretto Giuntoli-Sarri, l’Atalanta...Il valzer delle panchine in Serie A sembra esser iniziato ancora prima del termine ufficiale del mercato. Tra le continue indiscrezioni, uno dei temi che più tiene banco in queste ultime ore riguarda ... laziopress.it

pedullà sul futuro diSarri-Napoli, Pedullà svela gli ultimi aggiornamenti: E sull'Atalanta...Proseguono le indiscrezioni sul futuro del tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, conteso sia dal Napoli che dall'Atalanta. A svelare ... laziopress.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web