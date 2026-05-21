Pedro saluta la Lazio | Un giorno molto triste ho sempre difeso la maglia

Pedro ha annunciato il suo addio alla Lazio, definendo il giorno come molto triste. L’attaccante, arrivato in prestito dalla Roma, ha commentato il suo addio e ha ricordato di aver sempre difeso la maglia durante il suo periodo nel club. La sua partenza segna un momento importante per la squadra, con il giocatore che ha condiviso le emozioni legate alla sua esperienza con i tifosi e la società. La notizia viene comunicata ufficialmente attraverso un messaggio pubblico del giocatore.

Roma, 21 maggio 2026 – Arrivato alla Lazio dopo l’esperienza con la Roma – caso più unico che raro nella storia calcistica capitolina – Pedro saluta il club biancoceleste. L’attaccante spagnolo, tra i più vincenti della storia per numero complessivo di trofei conquistati, ha annunciato il proprio addio con un video pubblicato dalla società sui propri canali social, chiudendo un percorso vissuto con professionalità e senso di appartenenza. “Oggi è un giorno molto triste per me, perché dico addio a questo bel percorso e a questa splendida famiglia laziale”, ha dichiarato Pedro. L’attaccante ha poi rivolto un pensiero a tutte le componenti del club: “Vorrei ringraziare tutti i tifosi, i calciatori, gli allenatori e tutta la società, dipendenti e collaboratori compresi, per avermi permesso di far parte della gloriosa storia di questo club”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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PEDRO SALUTA la CURVA NORD LAZIO INTER 0-2 FINALE COPPA ITALIA

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