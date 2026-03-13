Lazio Zaccagni a cuore aperto | Indossare questa maglia è un onore! Negli ultimi giorni abbiamo sentito forte la passione e la rabbia e dei tifosi senza di loro è deprimente

Mattia Zaccagni ha parlato dei tifosi della Lazio, sottolineando quanto sia un onore indossare la maglia biancoceleste. Ha evidenziato la passione e la rabbia percepite negli ultimi giorni, commentando quanto sia deprimente giocare senza il loro supporto. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista a Lazio Style Channel, in vista del prossimo impegno contro il Milan.

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