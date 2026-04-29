Calciomercato Lazio | Coppa Italia come regalo d’addio per Pedro? Il futuro dello spagnolo va in questa direzione per la prossima estate

In vista della prossima estate, si parla di un possibile addio di Pedro alla Lazio, con la vittoria della Coppa Italia come possibile gesto di commiato. Lo spagnolo, che ha mostrato talento e istinto per le giocate decisive, potrebbe lasciare i biancocelesti al termine della stagione. La coppa potrebbe rappresentare un momento simbolico di saluto tra il giocatore e il club.

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