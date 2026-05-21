Pedrito lascia la Lazio dopo cinque anni e un’eredità mitica
Dopo cinque anni, Pedrito lascia la Lazio. L’attaccante spagnolo ha concluso la sua esperienza con la maglia biancoceleste. Durante il suo periodo in Italia, ha segnato numerosi gol e si è distinto per le sue prestazioni. La sua partenza segna la fine di un ciclo che ha lasciato un segno nella squadra e tra i tifosi. La società non ha ancora annunciato i dettagli del suo futuro. La notizia viene diffusa in un momento di grande fermento nel calcio italiano.
2026-05-21 16:32:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Uno degli uomini eccezionali della Spagna, campione del mondo nel 2010. Un giocatore che, in silenzio, Ha conquistato ovunque sia andato. Lo ha fatto Spagna, Inghilterra e, ora, anche Italia. Il canario mette fine alla sua esperienza alla Lazio cinque stagioni in cui ha segnato 38 gol e distribuito 19 assist. Una leggenda, come dice chiaramente il video d’addio della squadra azzurra. Più di 300 partite per il Barcellona,??Nazionali con più di 65 partite, più di 200 per il Chelsea e più di 200 per la Lazio. Una vera leggenda del gioco. Una leggenda che non ha ancora finito di calciare il pallone. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
LAZIO INTER 0-2 CAMPIONI ANCORA!!! Non c'è STORIA!!!
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#Pedro lascia la Lazio, la lettera ai tifosi: Per sempre nel mio cuore x.com
Il saluto di Pedrito alla Lazio: il giocatore spagnolo ha salutato i propri tifosi con una lettera d’addio Oggi è un giorno molto triste per me, perché dico addio a questo bel percorso e alla splendida famiglia laziale. Sarò sempre uno di voi ha detto Pedro facebook
Pedro lascia la Lazio, la lettera ai tifosi: Per sempre nel mio cuoreIl campione spagnolo al passo d'addio: Sono stati anni magnifici, fiero di aver fatto parte della storia di questo club ... corrieredellosport.it
Lazio [2]-1 Udinese - Pedro 80' reddit