Pedrito lascia la Lazio dopo cinque anni e un’eredità mitica

Dopo cinque anni, Pedrito lascia la Lazio. L’attaccante spagnolo ha concluso la sua esperienza con la maglia biancoceleste. Durante il suo periodo in Italia, ha segnato numerosi gol e si è distinto per le sue prestazioni. La sua partenza segna la fine di un ciclo che ha lasciato un segno nella squadra e tra i tifosi. La società non ha ancora annunciato i dettagli del suo futuro. La notizia viene diffusa in un momento di grande fermento nel calcio italiano.

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