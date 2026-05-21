Pedrito lascia la Lazio dopo cinque anni e un’eredità mitica

Da justcalcio.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo cinque anni, Pedrito lascia la Lazio. L’attaccante spagnolo ha concluso la sua esperienza con la maglia biancoceleste. Durante il suo periodo in Italia, ha segnato numerosi gol e si è distinto per le sue prestazioni. La sua partenza segna la fine di un ciclo che ha lasciato un segno nella squadra e tra i tifosi. La società non ha ancora annunciato i dettagli del suo futuro. La notizia viene diffusa in un momento di grande fermento nel calcio italiano.

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2026-05-21 16:32:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Uno degli uomini eccezionali della Spagna, campione del mondo nel 2010. Un giocatore che, in silenzio, Ha conquistato ovunque sia andato. Lo ha fatto Spagna, Inghilterra e, ora, anche Italia. Il canario mette fine alla sua esperienza alla Lazio cinque stagioni in cui ha segnato 38 gol e distribuito 19 assist. Una leggenda, come dice chiaramente il video d’addio della squadra azzurra. Più di 300 partite per il Barcellona,??Nazionali con più di 65 partite, più di 200 per il Chelsea e più di 200 per la Lazio. Una vera leggenda del gioco. Una leggenda che non ha ancora finito di calciare il pallone. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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