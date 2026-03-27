Matilda sei mitica che fine ha fatto l’attrice Mara Wilson? L’incredibile trasformazione 30 anni dopo
Dopo oltre 30 anni, l'attrice Mara Wilson, nota per aver interpretato ruoli da bambina in diversi film, non ha più partecipato a produzioni cinematografiche o televisive recenti. La sua carriera da attrice si è interrotta negli anni 2000, e da allora si è dedicata ad altri progetti. La sua trasformazione fisica e professionale ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.
Per alcuni attori invecchiare davvero è impossibile. Vi sono interpreti che, agli occhi dei loro fan, resteranno per sempre quei bambini assieme a cui hanno vissuto grandi avventure attraverso lo schermo. Mara Wilson, baby star idolo degli Anni ’90 come protagonista del cult Matilda sei mitica, è una di loro. Seppur, più di molti altri, sembra davvero non essere invecchiata di un giorno, nonostante i tre decenni trascorsi dal debutto, e per questo è tornata virale sul web. Mara Wilson diventa un fenomeno social. Anche Mara Wilson ha preso parte al trend nostalgico che invita gli adulti di oggi a raccontare ai propri figli – e all’intero internet – com’erano e cosa facevano negli Anni ’90. 🔗 Leggi su Dilei.it
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