Dopo oltre 30 anni, l'attrice Mara Wilson, nota per aver interpretato ruoli da bambina in diversi film, non ha più partecipato a produzioni cinematografiche o televisive recenti. La sua carriera da attrice si è interrotta negli anni 2000, e da allora si è dedicata ad altri progetti. La sua trasformazione fisica e professionale ha attirato l’attenzione dei media e dei fan.

Per alcuni attori invecchiare davvero è impossibile. Vi sono interpreti che, agli occhi dei loro fan, resteranno per sempre quei bambini assieme a cui hanno vissuto grandi avventure attraverso lo schermo. Mara Wilson, baby star idolo degli Anni ’90 come protagonista del cult Matilda sei mitica, è una di loro. Seppur, più di molti altri, sembra davvero non essere invecchiata di un giorno, nonostante i tre decenni trascorsi dal debutto, e per questo è tornata virale sul web. Mara Wilson diventa un fenomeno social. Anche Mara Wilson ha preso parte al trend nostalgico che invita gli adulti di oggi a raccontare ai propri figli – e all’intero internet – com’erano e cosa facevano negli Anni ’90. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Matilda sei mitica, che fine ha fatto l’attrice Mara Wilson? L’incredibile trasformazione 30 anni dopo

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