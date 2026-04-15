Confcommercio Lecco Peccati lascia dopo 10 anni | La nostra eredità
Durante l'assemblea generale di Confcommercio Lecco tenutasi lunedì 13 aprile, nella sala conferenze di Palazzo del Commercio, il presidente ha salutato i presenti. Dopo dieci anni di incarico, ha annunciato la sua partenza dall’associazione. La riunione ha visto la partecipazione di membri e rappresentanti del settore commerciale locale. L'incontro si è concluso con un breve discorso di saluto e ringraziamento del presidente uscente.
L'assemblea generale ordinaria di Confcommercio Lecco, svoltasi lunedì 13 aprile nella sala conferenze di Palazzo del Commercio, ha portato al saluto del presidente. Antonio Peccati, giunto al termine del suo doppio mandato quinquennale, ha tenuto davanti ai soci l'ultima relazione presidenziale.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Notizie correlate
Maxiprocesso mafia: 40 anni dopo, un’isola segnata dalla violenza e l’eredità di Chinnici nella lotta a Cosa Nostra.Il Maxiprocesso alla mafia compie 40 anni, segnando un punto di svolta nella lotta alla criminalità organizzata in Italia.
Polizia Locale di Lecco, arriva il vicecomandante dopo 10 anni: è Paolo BettiDopo quasi un decennio di assenza, la Polizia Locale di Lecco torna ad avere un vicecomandante.
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Confcommercio, il bilancio di Peccati; Confcommercio Lecco, fine di un’era: Peccati saluta dopo 10 anni da presidente; Assemblea generale ordinaria di Confcommercio Lecco: L’associazione è in crescita; Il lecchese Marco Caterisano nel direttivo nazionale Fipe.
Confcommercio Lecco, Peccati lascia dopo 10 anni: La nostra ereditàDalle crisi globali al record di 3.500 imprese: il bilancio di dieci anni di presidenza Peccati e il regalo finale alla città di Lecco ... leccotoday.it
Colico: lasciare Lecco per la Valtellina? Confcommercio dice noColico (Lecco), 4 ottobre 2024 – Stop alla secessione da Lecco. I commercianti lecchesi bocciano la proposta del divorzio di Colico dalla provincia di Lecco per unirsi con la Valtellina. L'iniziativa, ... ilgiorno.it
ECONOMIA - Assemblea generale ordinaria di Confcommercio Lecco: “L’associazione è in crescita” https://lecconotizie.com/economia/lecco-economia/assemblea-generale-ordinaria-di-confcommercio-lecco-lassociazione-e-in-crescita/ - facebook.com facebook