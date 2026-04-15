Confcommercio Lecco Peccati lascia dopo 10 anni | La nostra eredità

Durante l'assemblea generale di Confcommercio Lecco tenutasi lunedì 13 aprile, nella sala conferenze di Palazzo del Commercio, il presidente ha salutato i presenti. Dopo dieci anni di incarico, ha annunciato la sua partenza dall’associazione. La riunione ha visto la partecipazione di membri e rappresentanti del settore commerciale locale. L'incontro si è concluso con un breve discorso di saluto e ringraziamento del presidente uscente.