Pedone investito in piazza da un' auto ricoverato al Maggiore con l' elisoccorso in condizioni gravi

Un pedone è stato investito da un veicolo in una piazza e successivamente trasportato con l'elisoccorso all’ospedale di Parma. Le sue condizioni sono state giudicate gravi dai medici che lo hanno preso in cura. Il trasporto d’urgenza ha coinvolto un'ambulanza con aereo sanitario, e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sull’identità della persona coinvolta. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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