Pedone investito in piazza da un' auto ricoverato al Maggiore con l' elisoccorso in condizioni gravi
Un pedone è stato investito da un veicolo in una piazza e successivamente trasportato con l'elisoccorso all’ospedale di Parma. Le sue condizioni sono state giudicate gravi dai medici che lo hanno preso in cura. Il trasporto d’urgenza ha coinvolto un'ambulanza con aereo sanitario, e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente o sull’identità della persona coinvolta. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Investito da un'auto e trasportato a Parma, dove le sue condizioni sono reputate gravi dai medici che lo hanno preso in cura dopo il ricovero avvenuto con l'elisoccorso. Si tratta di un uomo di 66 anni, vittima di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 20 maggio a Bobbio, in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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