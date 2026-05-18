Un bambino di 9 anni è stato investito nel pomeriggio di oggi in via Dante Alighieri a Fucecchio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno caricato a bordo di un’eliambulanza per trasferirlo urgentemente in ospedale. Le condizioni del bambino sono state giudicate gravi. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente, che si è verificato nel centro cittadino. La strada rimane chiusa temporaneamente mentre vengono svolti i rilievi necessari.

Fucecchio, 18 maggio 2026 – Sono gravi le condizioni del bambino di 9 anni investito nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio, in via Dante Alighieri a Fucecchio. In base ad una prima ricostruzione, il piccolo è stato centrato in pieno da un’auto che in quel momento stava transitando lungo la via, anche se la dinamica dello scontro è ancora tutta da ricostruire. Il volo al Meyer con l’elisoccorso. La donna al volante del mezzo si è accorta immediatamente della gravità della situazione e si è fermata per prestare i primi soccorsi. Il piccolo, di origine cinese, ha riportato un politrauma. L’impatto è stato molto violento soprattutto nella zona dell’addome. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bambino di 9 anni investito da un’auto, è in gravi condizioni. La corsa al Meyer con l’elisoccorso

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