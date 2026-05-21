Pedone investito a Mandello | necessario il trasporto in ospedale

Oggi pomeriggio a Mandello si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un pedone investito. L’evento è avvenuto intorno alle 14 e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, che hanno prestato assistenza sul posto e trasportato il ferito in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, e le autorità stanno svolgendo i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto. Nessuna informazione sulle condizioni di salute del pedone è stata resa nota.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui