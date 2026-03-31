Incidente investito pedone | 81enne grave in ospedale

Questa mattina a Limbiate si è verificato un incidente in via Trieste poco dopo le 8:20. Un uomo di 81 anni è stato investito mentre attraversava la strada e si trova attualmente in condizioni gravi in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Bruttissimo incidente questa mattina, 31 marzo, a Limbiate. Poco dopo le 8:20 un uomo, 81enne, è stato investito mentre attraversava la strada in via Trieste. La situazione dell’uomo è apparsa da subito grave. Sul posto sono intervenuti nell’arco pochissimo tempo i soccorsi con i sanitari dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con l’ausilio di un’ambulanza e un’automedica. Dopo le prime cure del caso, l’uomo è stato subito portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Per cercare di stabilire la dinamica, sono intervenuti anche i carabinieri di Desio. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Incidente, investito pedone: 81enne grave in ospedale Articoli correlati Pedone investito in via Vittorio Veneto ad Arezzo: donna grave in ospedaleEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato... Leggi anche: Incidente a Santa Rosa, pedone investito da un camion: grave una donna ANZIANA INVESTITA MENTRE ATTRAVERSA, E' GRAVISSIMA. IL CONDUCENTE ACCECATO DAL SOLE | 11/12/2025 Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Investito da un’auto mentre attraversa: Marco Cauti, 49 anni, è morto dopo due giorni di agonia; La scìa di sangue del 2026. Due croci ogni mese. Martedì il pedone travolto. Morto un pedone travolto da un tir, un ciclista investito da un'autoIn due diversi incidenti nel primo pomeriggio di martedì sulle strade milanesi. Vittima ancora non identificata ... rainews.it