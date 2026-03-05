A Somma Lombardo, nel Varesotto, un pedone è stato investito da un’auto e trasportato d’urgenza all’ospedale di Gallarate in condizioni molto gravi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, senza altre persone coinvolte o dettagli aggiuntivi disponibili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

Somma Lombardo (Varese), 5 marzo 2026 – Drammatico incidente a Somma Lombardo, nel Varesotto: un pedone è stato investito ed è stato portato all’ospedale di Gallarate in condizioni molto gravi. L’investimento è avvenuto poco dopo le 13.00 in via Maddalena, all’altezza del civico 32. Il pedone, un uomo le cui generalità non sono note definito come "persona apparentemente giovane", è stato investito da un’auto guidata da un ragazzo di 21 anni, che si è fermato. Il conducente non ha riportato traumi ma è stato portato anche lui in via precauzionale all’ospedale di Gallarate, più che altro per lo stato di choc in seguito a quanto avvenuto. Moto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Somma Lombardo, pedone investito da un’auto: gravissimo in ospedale

Pedone investito da un’auto nel Milanese: 28enne gravissimo in ospedaleL'incidente si è verificato oggi a Bellinzago Lombardo, nel Milanese, poco dopo le 17.

Leggi anche: Incidente a Vimercate, investito pedone: 78enne gravissimo in ospedale

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Somma Lombardo.

Argomenti discussi: Incidente stradale a Gerenzano, pedone investito e ferito.

Somma Lombardo, pedone investito da un’auto: gravissimo in ospedaleE’ stato soccorso in arresto cardiocircolatorio e ha riportato numerosi traumi. Alla guida del veicolo un ragazzo di 21 anni ... ilgiorno.it

Giovane investito da un'auto a Somma Lombardo: è gravissimoL'allarme è scattato qualche minuto dopo le 13 in via Maddalena, alla periferia della cittadina: è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Gallarate. In ospedale anche il conducente de ... varesenoi.it